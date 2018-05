Durften Sie im Zuge der Dreharbeiten echten Ärzten über die Schulter schauen?

Hartmann: Das durfte und wollte ich. Abgesehen von Gesprächen und Recherchen durfte ich sogar bei OPs dabei sein, was wirklich spannend war. Es ging vor allem auch viel darum, Tempo, Sprache und Atmosphäre im Krankenhaus aufzunehmen und in die Arbeit einfließen zu lassen. Auch der typische Krankenhaus-Geruch hat für mich einen großen Effekt. All diese kleinen Bausteine machen in der Summe einen sehr großen Unterschied.