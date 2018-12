Er wird nach Washington gebracht Nationaler Trauertag für George H. W. Bush

Langsam nehmen die Pläne für den Abschied vom verstorbenen 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Form an. Nachdem George H. W. Bush (1924 -2018, "My Life in Letters and Other Writings") am Freitagabend im Alter von 94 Jahren gestorben ist, hat der amtierende US-Präsident Donald Trump (72) den 5. Dezember 2018 offiziell zum nationalen Tag der Trauer erklärt. Behörden und die New Yorker Börse sollen am Mittwoch geschlossen bleiben.