Er wird immer schwächer Ex-US-Präsident George H.W. Bush ist wieder im Krankenhaus

Erst vor wenigen Wochen war er aus der Intensivstation entlassen worden, nun musste der ehemalige US-Präsident George H.W. Bush (93) am Sonntagabend erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie sein Sprecher Jim McGrath in einem Statement via Twitter bekanntgab, leide der 93-Jährige an niedrigem Blutdruck und Erschöpfung. Er sei jedoch "wach und aufmerksam" und habe keine Schmerzen.