Er will Gerüchten zuvorkommen Alan Alda: "West Wing"-Star leidet seit über drei Jahren an Parkinson

"Ich war in den vergangenen Wochen oft im Fernsehen, um über meinen neuen Podcast zu reden", so Alda. "In manchen Einstellungen sah ich meinen Daumen zittern und dann dachte ich mir, dass es wohl nur noch eine Frage der Zeit sei, bis jemand darüber eine traurige Geschichte schreibt." Mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit wolle er aber Entwarnung geben und seine Fans beruhigen. Dass er an der Nervenkrankheit leiden könnte, an der zum Beispiel auch Michael J. Fox (57) in frühem Alter erkrankte, sei ihm vor über drei Jahren selbst aufgefallen. Ein Arzt bestätigte damals seine Befürchtung.