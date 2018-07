Er wartet weiter auf seinen Prozess Firma von Harvey Weinstein ist verkauft

Nach den folgenschweren Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe im vergangenen Herbst musste Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (66) mit seiner Firma "The Weinstein Company" (TWC) Insolvenz anmelden. Nun wurde das Filmstudio für 289 Millionen Dollar (etwa 247 Millionen Euro) an die Kapitalgesellschaft "Lantern Capitals" aus Texas verkauft, wie US-Medien berichten. TWC konnte in den letzten Jahren viele Erfolge verbuchen und gewann für Filme wie "Der englische Patient", "The King's Speech" oder "The Artist" Oscars. Jetzt soll die Firma, die über eine Bibliothek mit mehr als 270 Filmtiteln und unveröffentlichtem Material verfügt, in "Lantern Entertainment" umbenannt werden.