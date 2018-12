"Er war mein bester Freund" "Scrubs"-Star Zach Braff trauert um seinen Vater

Der US-amerikanische Film- und Serien-Schauspieler sowie Regisseur Zach Braff (43) hat über seinen Instagram-Account bekanntgegeben, dass sein Vater über Nacht verstorben ist. Zu einem gemeinsamen Foto, das Vater und Sohn Arm in Arm zeigt, schrieb Braff: "Ich bin mit der Nachricht geweckt worden, dass mein Vater in der Nacht gestorben ist. Er war mein bester Freund und der Grund dafür, dass ich zu dem wurde, was ich bin: ein Schauspieler, ein Regisseur und hoffentlich auch eine Person, die mit einem Bruchteil der Güte, Liebe und Leidenschaft gesegnet wurde, die er seinen Mitmenschen entgegengebracht hat."