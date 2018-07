Er war Gründungsmitglied Bay-City-Rollers-Urgestein Alan Longmuir ist tot

Bay City Rollers feierte vor allem in den 70er-Jahren große Erfolge, Hits wie "I Only Wanna Be With You" und "Bye, Bye, Baby" sorgten für große Berühmtheit. Nach zahlreichen Neubesetzungen war Alan Longmuir das letzte Gründungsmitglied, das noch Teil der Band war. Das ehemalige Bandmitglied Stuart Wood (61) trauert via Twitter: "Sehr traurig in der Zeitung zu lesen, dass Alan gestorben ist...Ich werde die guten Zeiten in Erinnerung behalten, die wir über 40 Jahre lang hatten...Ruhe in Frieden, Al".