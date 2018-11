Während in Deutschland gerade die 14. Staffel von "Grey's Anatomy" zu Ende gegangen ist, läuft in den USA bereits die 15. Staffel. Und die hat eine echte Premiere zu bieten. Denn erstmals gibt es eine Romanze zwischen zwei männlichen Ärzten zu sehen. In der aktuellen Folge "Flowers Grow Out of My Grave" kommt es zum Kuss zwischen Assistenzarzt Levi Schmitt (Jake Borelli) und Neuzugang Dr. Nico Kim (Alex Landi). Die beiden waren bereits zuvor auf Flirtkurs gewesen. Schmitt hatte zuletzt eigentlich eine Schwäche für die inzwischen frisch verheiratete Dr. Jo Wilson (Camilla Luddington), die beiden landeten sogar einmal im Bett.