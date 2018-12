Er wäre gerne ein Superheld Jake Gyllenhaal: Er will die Spider-Man-Rolle von Tom Holland

Ein Instagram-Video hat ihn verraten: Jake Gyllenhaal (37, "Southpaw") hat am Wochenende mit Co-Star Tom Holland (22) der Comic-Con in Sao Paulo einen Besuch abgestattet. Die beiden stellten einer großen Fanmenge ihren Film "Spider-Man: Far From Home" vor. Nach ihrem Auftritt erwischte Spider-Man-Darsteller Tom Holland seinen Kollegen dabei, wie der heimlich den Superhelden vorm Spiegel übt.