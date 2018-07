Er wäre 80 Jahre alt geworden Götz George: Erinnerungen an eine Schauspiel-Legende

Ein Vorbild für junge Schauspieler

Dagegen wurde der Götz-George-Nachwuchspreis für Schauspielabsolventen, der mit 10.000 Euro dotiert ist, bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der First Steps Awards 2017 zum ersten Mal verliehen. Diesen Preis kann eine junge Schauspielerin oder ein junger Schauspieler aus einem der im Wettbewerb eingereichten Spielfilme erhalten. Auch diese Auszeichnung stammt von der Götz George Stiftung.

Star-Produzent Nico Hofmann (58, "Unsere Mütter, unsere Väter") sagte vor einem Jahr zu dem damals neuen Preis: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie stark und engagiert Götz George in seinem ganzen schauspielerischen Wirken immer wieder junge Talente erkannt und persönlich gefördert hat. Dieser Teamgeist, den jüngeren Kollegen die eigene Erfahrung mit auf den Weg zu geben, war für Götz Freude und Verpflichtung zugleich."

"Seine Ruhe hat sich auf alle übertragen"

Und tatsächlich zehren Schauspielkolleginnen wie Henriette Confurius (27, "Tannbach") immer noch von der Zusammenarbeit. Vor zehn Jahren drehte sie mit Götz George "Der Novembermann". Was sie damals am meisten an dem Altstar beeindruckte, erklärte sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news einmal so:

"Ich weiß noch, dass alles für mich total aufregend und aufwühlend war. Götz George hatte dagegen so eine angenehme Ruhe, Gelassenheit, Freude und Professionalität an sich. Außerdem hat er alles nicht so furchtbar ernst genommen. Seine Ruhe hat sich auf alle übertragen. Das fand ich toll." Götz George bleibt unvergessen.