München - Die einen zieht es nach der Wiesn ins Bett, die anderen ins Gleisbett. So auch einen mittlerweile 21-jährigen Augsburger Ende September 2017. Der junge Mann war damals nach Schließung der Festzelte um kurz nach Mitternacht mit satten 2,18 Promille im Gleisbereich um die Hackerbrücke getorkelt und sorgte damit für Chaos bei der S-Bahn. Ein voll besetzter Zug musste für den Trunkenbold sogar eine Vollbremsung einlegen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Fahrgäste in Zügen und an den Bahnhöfen, großteils nach dem Wiesn-Besuch ebenfalls in geselliger Stimmung, mussten anschließend allerdings fast eine halbe Stunde ausharren, da die Strecke wegen "Personen im Gleis" gesperrt war.