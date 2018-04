Auf Baustelle Neu-Ulm: Dritte Fliegerbombe entdeckt

Auf einer Baustelle in Neu-Ulm ist zum dritten Mal binnen weniger Wochen eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der Blindgänger sei auf demselben Gelände am Südstadtbogen gefunden worden, auf dem im März bereits zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurden, berichtete die Stadt am Dienstag.