Er verteidigt seine Kollegin Tim Allen: "Das ist nicht die Roseanne, die ich kenne!"

"Sie ist nicht diese Person"

Tim Allen bezeichnete Barr als "vielfältigste und toleranteste Frau", die er seit Langem kenne. Sie sei eine sehr offene Person. "Also, was auch immer in sie gefahren ist, das ist nicht die Roseanne, die ich kenne", so der 65-Jährige. Außerdem kritisierte er das öffentliche Klima, das aktuell herrsche. "Es ist eine sehr eisige Zeit", so Allen, der seit 38 Jahren als Comedian im Showbiz tätig ist.