Klentze startete früh in die Schauspielkarriere. Schon als Kind war er in einer "Tatort"-Folge zu sehen. Weitere kurze Auftritte hatte er unter anderem in dem Film "Nirgendwo in Afrika". Später folgten TV-Rollen in "Wege zum Glück" oder "Unter uns", seit 2016 spielt er die Rolle des Ronny Bergmann in der Seifenoper "Alles was zählt".