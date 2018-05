Er verfolgt die Hochzeit im TV Meghan Markle hat den Segen von ihrem Vater bekommen

Ja, Meghan Markle (36) wird am Samstag zum Altar geführt. Nein, es ist nicht ihr Vater Thomas (73), der diese Aufgabe übernimmt. Der 73-Jährige wird aus gesundheitlichen Gründen nicht an der royalen Hochzeit teilnehmen, das wurde am Donnerstag bekannt. Stattdessen wird Prinz Charles (69), der Vater des Bräutigams Prinz Harry (33), die Braut übergeben. Wie sich das für den zuhause gebliebenen Thomas Markle Sr. wohl anfühlen muss?