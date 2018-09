Er trauert auf Twitter Nick Carter: Seine Frau Lauren hatte eine Fehlgeburt

Viel Zuspruch von seinen Fans

In einem weiteren Tweet teilte er mit, dass seine Frau mit einer kleinen Schwester für den gemeinsamen Sohn Odin (2) schwanger war. Seine Fans stehen dem Sänger in dieser schwierigen Zeit bei. Eine Twitter-Userin kommentierte: "Oh mein Gott, Nick. Ich kann mir kaum vorstellen, was deine Familie durchmacht. Es tut mir so leid, das zu hören. Ich leide mit dir und Lauren. Sie tanzt dort oben zu den Songs ihres Vaters und der Backstreet Boys! Ich sende deiner ganzen Familie eine Umarmung."