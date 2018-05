Er träumt von einer Familie Paul Janke: "Auch ich werde meine Liebe finden"

Anlässlich des Neuprodukts "Milka Oreo Sandwich" besucht er am Donnerstag das "Charity House Running Event" in Hamburg. Unter dem Motto "Zusammen unschlagbar wie Milka & Oreo" laufen die Promis in Zweierteams für den guten Zweck eine Hauswand herunter. Janke stellt sich gemeinsam mit seinem Bachelor-Kollegen Leonard Freier der Herausforderung! Auch Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt oder Lilly Becker und Simone Ballack lassen sich das Team-Event für den guten Zweck nicht entgehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news schwärmt Janke über die Herausforderung, seine Sportbegeisterung und sein Image als ewiger Junggeselle.