Er steht Claire Foy bei Matt Smith kritisiert ungleiche Bezahlung bei "The Crown"

Profitieren wird von der Enthüllung vor allem aber Foys Nachfolgerin, denn ihre Zeit - genauso wie die von Smith - ist bei der Serie abgelaufen. In Staffel drei und vier wird die Queen von Olivia Colman (44, "The Night Manager") verkörpert. Auch der Darsteller des älteren Prinz Philip ist inzwischen gefunden: "Game of Thrones"-Mime Tobias Menzies (44), der in der HBO-Show Edmure Tully verkörpert, wird in den neuen Folgen von "The Crown" den Prinzgemahl spielen. Er spielt auch eine der Hauptrollen in der Erfolgsserie "Outlander".