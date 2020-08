Er starb im Januar 2020 Kobe Bryants Witwe teilt rührende Worte zu seinem 42. Geburtstag

Sie schließt ihren langen Post mit den Worten: "Danke, dass du mich auf eine Weise geliebt hast, die für mehrere Leben ausreicht. In jedem Leben würde ich DICH wählen. Danke, dass du mir gezeigt hast, was wahre Liebe ist." Kobe und Vanessa Bryant lernten sich im Jahr 1999 kennen und lieben. Zwei Jahre später, am 18. April 2001, heirateten die beiden. Zwischen 2003 und 2019 kamen insgesamt vier Kinder, allesamt Mädchen, auf die Welt. Die am 1. Mai 2006 geborene Gianna starb gemeinsam mit ihrem Vater, sie wurde nur 13 Jahre alt.