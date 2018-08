Ein Mann, der wahllos auf Passanten einsticht und -schlägt, versetzt Münchens Osten am 21. Oktober des vergangenen Jahres in Angst und Schrecken. Die Polizei appeliert an die Menschen per Twitter, besser nicht aus dem Haus zu gehen. Viele reagieren ängstlich, fühlen sich an den Amoklauf vom OEZ erinnert. Aber diesmal bleibt die große Panik aus. Mittags kann dann Entwarnung gegeben werden, der Mann ist festgenommen worden. Doch bis dahin hatte der Angreifer bereits acht Menschen verletzt.