Er spricht über die Vorwürfe gegen ihn Woody Allen: "Ich sollte das Aushängeschild für #MeToo sein"

Farrow hatte 2013 in einem Interview mit "Vanity Fair" und in einem offenen Brief, der in der "New York Times" 2014 veröffentlicht wurde, über den angeblichen sexuellen Übergriff gesprochen. Im Januar hat sie zudem in einem Interview, das bei "CBS This Morning" ausgestrahlt wurde, die Vorwürfe zum ersten Mal im Fernsehen vorgebracht. Allen hat die Anschuldigungen immer bestritten, er wurde nie vor Gericht gestellt.