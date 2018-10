"Er sprang buchstäblich auf mich" Nach Missbrauchsvorwürfen: Asia Argento packt im TV aus

"Ich war unfähig mich zu bewegen"

Sie sei erstarrt, so Argento in ihrer Schilderung weiter, als sie den Jungen, der immer wie ein Kind für sie gewesen sei, so gesehen habe: "Er sprang buchstäblich auf mich", behauptet sie: "Er hat kein Kondom benutzt. Es dauerte zwei Minuten." Ihr sei kalt gewesen, "ich war unfähig mich zu bewegen. Erschrocken fragte ich ihn danach, warum er das getan hatte, und er sagte mir, dass ich seit seinem 12. Lebensjahr seine sexuelle Fantasie war". Die beiden waren schon im Jahr 2004 in dem Film "The Heart Is Deceitful Above All Things" zusammen vor der Kamera gestanden.

Die Schauspielerin nahm auch Stellung zu der angeblichen Summe, die Bennett anschließend bekommen haben soll. Ihr ehemaliger Partner Anthony Bourdain (1956-2018) sei der Meinung gewesen, dass es besser sei, ihm Geld zu geben, obwohl sie das nicht gewollte habe, "weil es Lügen waren". Sie habe sich zudem von einem Therapeuten im Juli 2013 behandeln lassen, nur wenige Monate nach dem Treffen mit Bennett, erklärte sie. Argento, eine der führenden Stimmen der #MeToo-Bewegung, war zuvor von Bennett vorgeworfen worden, ihn berührt und dann "aufs Bett geworfen" zu haben. Bisher hatte Argento eine sexuelle Beziehung abgestritten.