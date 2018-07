Er sprach über Schweigegelder Tonband-Aufnahmen belasten Donald Trump

Neue Schwierigkeiten für den US-Präsidenten Donald Trump (72). Wie die "New York Times" berichtet, hat Trump in einem vertraulichen Gespräch mit seinem ehemaligen Anwalt Michael Cohen (51) über eine Schweigegeld-Zahlung an das ehemalige "Playboy"-Model Karen McDougal (47) gesprochen. Die Tonband-Aufnahme sei der Bundespolizei FBI bei der Durchsuchung der Räume seines Ex-Verteidigers in die Hände gefallen.