Er spielte Major Roger Healey "Bezaubernde Jeannie"-Co-Star Bill Daily stirbt mit 91 Jahren

Traurige Nachricht für alle Fans der US-Erfolgsserie "Bezaubernde Jeannie" (1965-1970): US-Schauspieler Bill Daily ist bereits am 4. September in Santa Fe, New Mexico, verstorben. Das bestätigte einer seiner Söhne laut "Variety.com" am Freitag unter anderem mit den Worten: "Er liebte jeden Sonnenuntergang, er liebte jede Mahlzeit - er beschloss einfach, sich über alles zu freuen", so J. Patrick Daily (60). Sein Vater wurde 91 Jahre alt.