Er sollte 2019 wohl dabei sein Aus diesem Grund möchte Tony Marshall nicht ins Dschungelcamp

Sein Herz schlägt unregelmäßig

Der Sänger leide an einer chronischen Herzschwäche, heißt es weiter. "Ich bekomme im Krankenhaus Elektroschocks, damit mein Herz wieder auf Trab kommt. Es schlägt zu unregelmäßig", habe Marshall dem Blatt erzählt. Man habe ihm verboten, am RTL-Dschungel teilzunehmen: "Mein Arzt sagt, dass mit meinem Herzleiden so ein langer Flug einfach nicht mehr zu machen ist. Herzschwäche ist ja die häufigste Todesursache in Deutschland. Und ich will nicht als Leiche in Australien ankommen."