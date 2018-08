Er soll sie vergewaltigt haben Deutsche Schauspielerin verklagt Harvey Weinstein

Harvey Weinstein (66) ist derzeit wegen mehrerer Sexualdelikte angeklagt - nun kommt eine weitere Klage hinzu. Der ehemalige Filmmogul, der sich in den vergangenen Jahrzehnten an unzähligen Frauen vergangen haben soll, soll 2006 auf dem Filmfestival in Cannes auch eine deutsche Schauspielerin vergewaltigt haben. Die Frau habe nun in Kalifornien ebenfalls Anklage erhoben, wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet.