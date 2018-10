Liegt bei "Grey's Anatomy" etwa Liebe in der Luft? Wie das "People"-Magazin berichtet, könnte "How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor (44) bald derjenige sein, der in der Serie das Herz von Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo (48), erobert. In einer Vorschau zur neuen Folge wurde demnach angekündigt, dass die TV-Ärtzin ein Blind Date habe.