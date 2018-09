Er singt den "DuckTales"-Titelsong Neues Projekt für Mark Forster: Darum musste ihn Disney einfach nehmen

Welche Ansprüche hatten Sie an den neuen "DuckTales"-Titelsong?

Forster: Als Kind habe ich nie kapiert, was "DuckTales" überhaupt heißt. Mit sechs oder sieben Jahren war mein Englisch eben noch nicht so stark. Ich dachte immer, das hätte irgendwas mit Talern zu tun, oder so. Meine Mission war es daher vor allem, den Kindern verständlich zu machen, was "DuckTales" wirklich bedeutet. Außerdem wollte ich den Song auch ein bisschen ins Jahr 2018 bringen, es musste aber gleichzeitig der "DuckTales"-Song bleiben, der es schon immer war. Es ist ja auch dieselbe Melodie von früher. Ich habe mir große Mühe gegeben und hoffe, es gefällt allen.