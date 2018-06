Er schwärmt von Angelina Jolie Billy Bob Thornton klärt über die Blut-Halsketten auf

Demnach habe vor allem die Presse vieles völlig übertrieben: "Unsere Ehe war nicht so verrückt, wie die Leute geschrieben haben", sagte Thornton. Zum Beispiel seien die Blut-Halsketten im Grunde nichts Besonderes gewesen: Sie hätten sich nur mit einem Stift in die Finger gestochen, einen kleinen Tropfen Blut auf die Halsketten geschmiert und wenn sie nicht zusammen unterwegs waren, wollten sie diese tragen, erklärte der 62-Jährige weiter. "So einfach war das. Aber in den Medien kam es so rüber, als wären wir mit einem Eimer voll Blut um unsere Hälse herumgelaufen", so Thornton.