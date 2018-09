Er rudert zurück "Sesamstraße"-Autor dementiert: Ernie und Bert sind doch nicht schwul

Sind sie es, oder sind sie es nicht? Der "Sesamstraße"-Autor Mark Saltzman sorgt für Verwirrung bei den Fans der Kultpuppen. In einem Schwulen-Magazin verriet er, dass Ernie und Bert schwul seien. Doch jetzt rudert er in einem Statement, das die "New York Times" veröffentlicht hat, zurück.