Er riss Frau und Kind mit in den Tod Youtube-Star McSkillet stirbt bei Autounfall

Unfassbares Drama um den Youtube-Star McSkillet. Der 18-Jährige verursachte übereinstimmenden Medienberichten zufolge in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien absichtlich einen fatalen Verkehrsunfall. Mit seinem Sportwagen McLaren 650S raste er dabei in den Gegenverkehr und prallte ungebremst in einen weiteren Wagen. Beide Fahrzeuge gingen bei dem Unfall in Flammen auf. McSkillet starb ebenso wie eine 42-jährige Frau am Steuer des anderen Unfallwagens und ihre 12-jährige Tochter. Sechs weitere Autos wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt, acht Personen wurden verletzt.