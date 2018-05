Er rettete 800 Juden "Pio" Bartali: Der Heilige auf dem Rennrad

Heute ist die Geschichte des Radsportlers nicht ohne die des Menschen Gino Bartali denkbar. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat ihn 2013 posthum zu einem "Gerechten unter den Völkern" ernannt. So werden Nichtjuden ausgezeichnet, die sich gegen das Nazi-Regime auflehnten und jüdische Mitmenschen vor Verfolgung, Deportation und dem Tod in den Vernichtungslagern schützten. So wie Oskar Schindler. Und eben auch Gino Bartali. Ihm zu Ehren passiert der Giro-Tross am Freitag Yad Vashem.