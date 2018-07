Er räumt Fehlverhalten ein Leslie Moonves: Belästigungsvorwürfe gegen den CBS-Boss

Der CBS-Chef gestand in einer Erklärung an "The New Yorker" Fehlverhalten ein: "Ich erkenne an, dass es vor Jahrzehnten Zeiten gab, in denen ich manche Frauen durch Avancen in Verlegenheit gebracht habe", schrieb er. Dieses Verhalten sei ein Fehler gewesen und er bedauere dies enorm. Die Anschuldigungen, er habe den Frauen damit gedroht ihre Karriere zu zerstören, weist Moonves allerdings von sich. "Ich habe immer verstanden und respektiert - und mich an das Prinzip gehalten -, dass 'nein' auch 'nein' heißt. Und ich habe meine Position nie missbraucht, um der Karriere von jemandem zu schaden oder sie zu behindern", so der 68-Jährige.