Er predigt die Kraft der Liebe Er war der Star der Royal Wedding: Bischof Curry an Krebs erkrankt

In einem Brief, den er der Seite zukommen ließ, offenbart Curry, dass die Diagnose bei einer Routineuntersuchung vor einigen Monaten ans Licht gekommen sei. Doch frei nach dem Motto "Praktiziere, was du predigst" bleibt Curry auch in dieser schweren Zeit Optimist durch und durch: "Ich bin froh mitteilen zu können, dass die Prognose sehr gut und positiv aussieht", heißt es in seinem Text. Er habe bereits sehr viel Zuspruch von Menschen bekommen, die unter derselben Krankheit litten. In der nächsten Woche wird sich Curry einer Operation unterziehen und sich seine Prostata entfernen lassen.