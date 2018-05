Er musste ins Krankenhaus Schwangere Cardi B in Sorge: Verlobter Offset hatte einen Autounfall

Rapper Offset (26, "Walk It Talk It") scheint mit dem Schrecken und ein paar Schrammen davon gekommen zu sein: Der Verlobte von Sängerin Cardi B (25, "Bodak Yellow"), die das erste gemeinsame Kind erwartet, hat mit seinem Sportwagen einen Unfall verursacht. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, dem auch die Bilder des zerstörten Wagens vorliegen, hat sich der Vorfall bereits am Mittwoch in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, ereignet. Der Rapper sei wegen leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden.