Er meldet sich bei Twitter Krankenhaus-Schreck: Aerosmith-Gitarrist Joe Perry gibt Entwarnung

"Es geht mir gut, danke für all die Liebe und die Unterstützung!" Mit diesen Worten hat sich Joe Perry (68) auf Twitter zurückgemeldet, nachdem er kurz zuvor nach einem Auftritt mit Billy Joel (69) in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Fans des Aerosmith-Gitarristen ("Dream On") können also erleichtert aufatmen.