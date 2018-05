Er meldet sich aus den USA Brautvater Thomas Markle: "Mein Baby sieht wunderschön aus"

Der britische Prinz Harry (33) und die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle (36) haben am heutigen Samstag in Windsor den Bund fürs Leben geschlossen. Ihr Vater, Thomas Markle (73), konnte wegen Herzproblemen nicht dabei sein. Doch das royale Großereignis ließ er sich trotzdem nicht entgehen, denn der US-Seite "TMZ" sagte er: "Mein Baby sieht wunderschön aus und sie sieht sehr glücklich aus. Ich wünschte, ich wäre dort und ich wünsche ihnen all meine Liebe und alles Glück."