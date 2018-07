Er meldet sich aus dem Krankenhaus Sturz von der Bühne: So schwer hat sich Gorillaz-Rapper Del verletzt

Dels Bandkollege Albarn erklärte US-Medienberichten zufolge in einem Interview mit "Beats 1", dass Del sich sieben Rippen gebrochen habe, außerdem sei der eine Lungenflügel punktiert und der andere verletzt. Der Musiker versicherte den Fans aber, dass der Rapper wieder gesund werde. Albarn fügte hinzu: "Es war nur ein Bühnensturz, ich bin mehrmals von der Bühne gefallen, abseits der Bühne noch von viel höher und ich hatte so viel Glück. Als er fiel, sah ich ihn an und dachte: Komm schon, es sind 80.000 Leute da draußen und wir müssen das zu Ende bringen. Ich dachte, er wäre in Ordnung ... Aber er war es wirklich nicht."