Pretzl ließ sich die Feierlaune von solchen Seitenhieben gestern nicht vermiesen. Seine Fraktion hatte ihn einstimmig und mit großem Applaus zum neuen starken Mann gewählt. Er sei zudem durchaus in der Lage, das Bürgermeister-Amt überparteilich auszuüben, sagte er. Was die Grünen da nun machten: "Erwartbare Krokodilstränen", so Pretzl.