Er lobt Trump Kim Kardashian: Kanyes Twitter-Tirade wird für sie zum Drahtseilakt

Kim Kardashian (37, "Keeping Up With the Kardashians") muss momentan einen Drahtseilakt hinlegen. Auf der einen Seite gilt es, ihr eigenes Ansehen und somit ihre Marke in den sozialen Medien aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite muss sie ihren Mann, Rapper Kanye West (40, "Famous"), verteidigen. Der ist seit kurzem auf Twitter zurück und hat innerhalb kürzester Zeit unzählige Tweets über sein Business, Promis und Donald Trump abgefeuert. Letzteres bringt seine Frau ein wenig in Bedrängnis. Denn Kanye zeigt sich auf Twitter einmal mehr als Anhänger des US-Präsidenten.