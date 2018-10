Lobinger kämpft gegen den Krebs

Trotz der schweren Krankheit hat sich Tim Lobinger nicht aufgegeben. "Ich will diesen Kampf gewinnen. Natürlich weine ich mal oder liege nachts wach, weil ich mir Sorgen um die Familie mache." Sein großer Sohn habe im Sommer das Abitur gemacht und die Tochter arbeite als Unternehmensberaterin. Sein zweiter Sohn (3) wisse, dass der Vater krank sei. "Natürlich möchte ich auch seine Einschulung miterleben", so Lobinger in "Bunte". "Am meisten knabbert es an mir, dass ich meine Familie versorgt wissen möchte."