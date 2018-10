Er kannte den Leicester-Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha: Rührende Abschiedsworte von Prinz William

"Er war ein Geschäftsmann mit starken Werten", erinnert sich Prinz William an den verunglückten Srivaddhanaprabha. Er habe sich nicht nur seiner Familie verschrieben, sondern auch "einer Reihe wichtiger wohltätiger Zwecke". Ebenso werde er für seinen "so großen Beitrag zum Fußball" in Erinnerung bleiben. Im Jahr 2016 führte der Thailänder Leicester City nach einer laut Prinz William "magischen Saison" zum Liga-Sieg. "Er wird vermisst werden - von allen Fans des Sports und allen, die das Glück hatten, ihn zu kennen."