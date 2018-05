Er ist im Krankenhaus Herz-OP! Meghan Markles Vater kommt nicht zur Hochzeit

Viel Hin und Her

Um seine Teilnahme an der Hochzeit hatte es viel Wirbel gegeben. Am Montag hatte Thomas Markle, der in Mexiko lebt, offenbar beschlossen, nicht nach England zu kommen. Laut Medienberichten wollte er Meghan und die königliche Familie nicht in Verlegenheit bringen. In der britischen Presse war am Wochenende berichtet worden, dass Markle sich mit einem US-Fotografen abgesprochen haben soll, um angebliche Paparazzi-Bilder zu stellen. Die Fotos, auf denen er bei Hochzeitsvorbereitungen zu sehen ist, gingen um die Welt. Seine Tochter Samantha erklärte "TMZ", von der hohen Summe, die die Bilder womöglich eingebracht haben, habe ihr Vater nur einen geringen Anteil bekommen.