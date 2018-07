Er ist für sie da Demi Lovato: Ex-Freund Wilmer Valderrama weicht nicht von ihrer Seite

Demi Lovato (25, "Tell Me You Love Me") erholt sich im Moment gerade von einer Überdosis. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Familie - und von ihrem Ex-Freund Wilmer Valderrama (38, "Die wilden Siebziger")! Wie das US-Magazin "People" berichtet, versucht der Schauspieler offenbar so viel Zeit wie möglich bei ihr im Krankenhaus zu verbringen. "Sie ruht sich aus und erholt sich im Krankenhaus", berichtet ein Insider über Lovatos derzeitigen Zustand. "Ihre ganze Familie und Wilmer sind einfach da, um ihr durch die Genesung zu helfen."