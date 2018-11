Er ist "friedlich eingeschlafen" Kult-Auswanderer Jens Büchner mit 49 Jahren gestorben

Jens Büchner (1969 - 2018) ist tot. Der Schlagersänger ("Pleite, aber sexy") und TV-Auswanderer ("Goodbye Deutschland!") ist am Samstagabend im Alter von 49 Jahren verstorben. Das erklärte seine Agentur in einem kurzen Statement auf Facebook. "Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist", heißt es. Seine Familie, Angehörigen und Freunde seien "fassungslos und unendlich traurig".