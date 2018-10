"Er ist es wert" Gwyneth Paltrow spricht über ihre Hochzeit

Gwyneth Paltrow ist gerne eine Ehefrau

Trotz ihrer gescheiterten Ehe outet sich die Schauspielerin als Fan des ewigen Bundes: "Die Ehe ist eine wunderschöne, ehrenhafte und erstrebenswerte Institution." Sie sei gerne verheiratet, gerne eine Ehefrau und richte gerne ein Zuhause ein. Das Leben als Ehefrau gefällt Paltrow so gut, dass ihr die Schauspielerei nicht fehlt: "Ich vermisse nichts an ihr. Es ist komisch, sie war so lange ein großer Teil meiner Identität." Nur für eine kleine Rolle, zu der sie ihr Ehemann überredet hatte, kehrte Paltrow kürzlich für die Netflix-Produktion "The Politician" vor die Kamera zurück. Ihre Zeit verbringt sie heute lieber als Unternehmerin: Ihre Wellness- und Lifestyle-Marke "Goop", die vor zehn Jahren aus einem Blog heraus entstanden ist, hat sich zu einem millionenschweren Imperium entwickelt.