Er ist der dritte Star-Koch "Grill den Profi": Steffen Henssler kehrt für Sommer-Specials zurück

Neben den Profi-Köchen Roland Trettl (46) und Ali Güngörmüs (41) stellt sich Henssler dann noch einmal dem BBQ-Wettbewerb gegen drei prominente Hobby-Griller. Dass der Hamburger das Spiel mit dem Feuer beherrscht, bewies er bereits von 2013 bis 2017 in der VOX-Koch-Show "Grill den Henssler". Dort trat er in acht Staffeln und zwei Sommer-Specials in insgesamt 66-Kochwettwerben an und besiegte 51 Mal seine Gegner.