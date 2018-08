Er ist als Klimabotschafter unterwegs Thore Schölermann: "Im Herzen bin ich ein Förster"

Auf welche der Stationen freuen Sie sich besonders?

Schölermann: Ich bin auf alle Stationen neugierig. Ein Stopp ist am Baldeneysee, wo ich auf einer Schiffstour lerne, wie das Projekt greenfuel klimaneutralen Kraftstoff für Schiffsmotoren herstellt. Ein super Beispiel für die Vielfältigkeit der Projekte, denn schließlich gehört auch der Schiffsverkehr zur modernen Mobilität. In Bochum darf ich auf dem Unicampus mit einem Solarcar fahren, das mit Sonnenkraft betrieben wird und von Studenten entwickelt wurde. Es ist bemerkenswert, dass sich junge Menschen bereits so intensiv für den Klimaschutz engagieren. Ich bin gespannt, welche weiteren Projekte und Geschichten mich auf der Tour erwarten.

Auf Ihrer Tour werden Sie sicherlich auch viele Fans treffen. Gefällt Ihnen Ihr Promi-Status, gehen Sie gerne über den roten Teppich?

Schölermann: Ich habe mich bis heute nicht daran gewöhnt und das ist auch gut so. Viele meiner Kollegen stört es, auf der Straße angesprochen zu werden, mich gar nicht. Es ist eine Bestätigung und macht mich stolz.

Ihr Durchbruch gelang Ihnen mit der Adels-Soap "Verbotene Liebe". Hätten Sie nicht mal wieder Lust, auch als Schauspieler zu arbeiten?

Schölermann: Lust schon, Zeit glücklicherweise nicht.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihren einstigen Serienkollegen?

Schölermann: Wenn die letzte Klappe fällt, merkst du, wer deine echten Freunde sind. Viele sind da nicht übriggeblieben. Das ist bei mir aber sonst auch so: Ich habe wenige, aber dafür sehr gute Freunde. Mein langjähriger Serienpartner Jo Weil zum Beispiel ist immer noch einer meiner besten Freunde.

2019 kehren Sie mit der Show "Get The F*ck Out Of My House" zurück. Die Sendung moderieren Sie gemeinsam mit Ihrer Lebensgefährtin Jana Kilka. Vermischen Sie gerne Berufliches mit Privatem?

Schölermann: Bett und Büro zu teilen, hat Vor- aber natürlich auch Nachteile. Bei uns funktioniert es zum Glück ausgesprochen gut. Vielleicht, weil wir es wie in der Beziehung händeln: Wir vertrauen uns am meisten und Probleme werden direkt angesprochen, sonst kann man nicht an sich arbeiten. Im Bett wie auch im Büro! (lacht)

Sie sind seit 2010 ein Paar. Wann kommt die Hochzeit?

Schölermann: Die Frage bekommen wir von Pressevertretern zurzeit öfter gestellt als von unserer Familie.

Wünschen Sie sich Kinder und wie viele?

Schölermann: Ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen und die ein oder andere Auseinandersetzung hat mir gutgetan. Also wünsche ich mir mindestens zwei Kinder - damit auch sie diese Erfahrung machen können.

Wo sehen Sie sich selbst in zehn Jahren?

Schölermann: Das ist ganz ähnlich, wie in der Wirtschaft, wir streben nach immer mehr. Sich immer höhere Ziele zu setzen, kann irgendwann sehr ungesund werden. Ich bin dankbar und mehr als zufrieden. Beruflich bin ich da, wo ich vor zehn Jahren hinwollte. Was brauche ich mehr?