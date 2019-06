Verdächtiger will Polizist Dienstwaffe entreißen

Als die Polizisten den Mann dann fesseln wollten, griff der 22-Jährige an die Dienstwaffe eines Beamten und versuchte, diese aus dem Holster zu reißen – was zum Glück misslang. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten dann in der Unterhose einen Joint, Marihuana und Kokain. Zudem hatte er eine größere Menge Bargeld bei sich.