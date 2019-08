Er hat sich neu verliebt Reinhold Messner: Seine Frau hat ihn verlassen

Gekränkt habe ihn die Trennung nicht, allerdings sei es durchaus ein "Schock" gewesen. "Dass sich eine Frau in ihrem Alter noch mal eine andere Lebenskonstellation sucht, habe ich verstanden, anfangs mit Schrecken", so Messner. Danach habe auch er das Thema Familie "erst einmal ad acta gelegt". "Ich habe die Trennung akzeptiert, ohne beleidigt zu sein", so der 74-Jährige.